Петропавловск-Камчатский, , 04:21 — REGNUM В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом в социальных сетях написал врио главы региона Владимир Солодов, который отметил, что выздоровевшая женщина проходила лечение в течение двух недель и 13 апреля покинула медучреждение по факту выздоровления.

В настоящее время в регионе зафиксирован 21 случай заражения COVID-19, двое пациентов пребывают в тяжелом состоянии, медики делают всё возможное.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники больницы в Хабаровском крае заразились коронавирусной инфекцией.