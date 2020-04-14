Хабаровск, , 04:00 — REGNUM В селе Богородское Хабаровского края заразились коронавирусом сотрудники местной больницы — власти региона 12 апреля ввели карантин, выставили посты на въезде и выезде из населённого пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В селе Богородское, административном центре Ульчского района с населением более трёх тыс. человек, подтверждено девять случаев COVID-19.

«Среди заболевших в Богородском есть медработники местной больницы. Одна из них, медсестра процедурного кабинета, умерла. Это одна из двух женщин с COVID-19, которые скончались на минувшей неделе», — пишет Рамблер.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в хабаровском крае было зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента скончались.