Пекин, , 03:57 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 86 новых случаев заболевания «импортным» COVID-19, а общее число таких пациентов достигло 1464 человек, сообщили 14 апреля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

По данным комиссии, еще три новых случая подозрения на заболевание выявлено в стране. Все они также являются «импортными». Из общего числа «импортных» пациентов, 559 уже были выписаны из больниц и еще 905 продолжают получать лечение. Из них 37 человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено 89 новых случаев заболевания COVID-19. По выздоровлению из больниц было выписано еще 75 пациентов.

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