Благовещенск, , 03:58 — REGNUM В Благовещенске будут судить местного жителя, который не счёл нужным выполнять предписание и сидеть дома положенные две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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Ранее мужчина вернулся из Таиланда и ему был определен двухнедельный карантин, однако, когда полиция пришла проверить выполнение предписания, мужчины дома не оказалось.

«В отношении благовещенца было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Дело будет рассмотрено городским судом», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области 70 человек были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.