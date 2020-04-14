Пекин, , 03:52 — REGNUM В общей сложности 75 пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпитале Китая, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

На сегодняшний день за все время эпидемии в Китае уже 77 738 переболевших COVID-19 пациентов было выписано из госпиталей страны по выздоровлению, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Общее число заболевших COVID-19 на материковой части Китая достигло 82 249 человек, включая 3341 погибшего.

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