Рентон, , 03:51 — REGNUM В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр озвучки Рик Мэй, подаривший свой голос Солдату в игре Team Fortress 2. Об этом 14 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Мэй озвучил не только персонажа из этой игры, он также работал в качестве актёра озвучки над такими проектами, как Star Fox 64, Freddi Fish 5, Sly 3: Honor Among Thieves и Age of Empires II: Definitive Edition.

Свои соболезнования по поводу смерти Мэя выразил, в том числе, актёр Джон Патрик Лоури, который озвучил в Team Fortress 2 Снайпера.

Рик Мэй родился 21 сентября 1940 года. При жизни также занимал должность художественного руководителя театра Renton Civic Theatre в городе Рентон (штат Вашингтон, США) и поучаствовал в проектах около 300 спектаклей в должности ружиссёра или актёра. Он также снялся в картине «Шоколадная война» режиссёра Кита Гордона, которая вышла на экраны в 1988 году.

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