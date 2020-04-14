Южно-Сахалинск, , 04:45 — REGNUM На Сахалине выявили 10 человек, нарушивших режим обсервации, введённый в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.

Уточняется, что при проверке работодателя-рыбопромышленника, якобы поместившего 10 прибывших на остров работников на обсервацию, обнаружились нарушения карантинных норм. В настоящее время все приезжие (за исключением одного), а также пять контактировавших с ними работников направлены на обсервацию на базе лагеря «Лесное озеро».

Один из прибывших, при проверке которого выяснилось, что он находится в федеральном розыске, скрылся и разыскивается правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 апреля на Сахалине COVID-19 официально диагностирован у 12 человек, шесть из которых — излечились и выписаны из больниц, а шесть — продолжают лечение.

В регионе действует режим самоизоляции, а все прилетающие на остров граждане, должны выдерживать 14-дневный карантин.

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