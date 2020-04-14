Пекин, , 03:49 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 89 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Из них три случая являются внутренними и 86 — импортными. Все внутренние случаи выявлены в провинции Гуандун на юге страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Кроме того, выявлено еще три случая подозрения на заражение COVID-19. Два случая выявлены в Шанхае и один — во Внутренней Монголии на севере Китая.