Владивосток, , 03:50 — REGNUM Медицинские учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечены всеми требуемыми лекарствами в необходимом объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщили в региональном минздраве, в настоящее время закуплено достаточное количество лекарственных средств на сумму более 6 млн рублей. В Приморье зарегистрировано 28 случаев COVID-2019. Лечение получают 24 взрослых и два ребёнка.

«По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем», — сообщила заместитель министра здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлено 54 случая заболевания COVID-19.