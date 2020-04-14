Пекин, , 03:41 — REGNUM Оперативная группа китайского авианосца «Ляонин» направилась в Южно-Китайское море для проведения рядовых учений на разных театрах военных действий, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Группа направилась через канал Баши и пролив Мияко к своему пункту назначения, сообщил пресс-секретарь ВМФ НОАК Гао Сючэн, добавив, что учения входят в ежегодный план военно-морских учений КНР.

В Китае также добавили, что учения полностью соответствуют международному праву и практике и будут проводиться в будущем на регулярной основе с целью укрепления боеготовности и возможностей морской авиации Китая.