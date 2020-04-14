Оттава, , 03:40 — REGNUM 25 680 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 315 за последние сутки подтверждено в Канаде, 13 апреля сообщает канадское министерство здравоохранения.

В стране проведено 437,4 тысячи тестов на выявление инфекции. Кроме того, с начала эпидемии в Канаде зарегистрировано 780 летальных исходов в результате осложнений заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что несколько миллионов граждан Канады попросили у правительства предоставить им финансовую помощь.

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