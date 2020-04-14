Анкара, , 03:38 — REGNUM Парламент Турции одобрил постановление о временном освобождении заключенных из тюрем из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Anadolu.

По его данным, меры затронул около 90 тысяч заключенных. Под временное освобождение попадут осужденные за нетяжкие преступления, женщины с маленькими детьми и люди старше 65 лет. Как отмечает Reuters, их освободят до 31 мая. При этом не исключено, что срок будет продлен, если ситуация с коронавирусом в Турции не стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Турции подтверждено более 61 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в стране достигло 1296 с начала пандемии.

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