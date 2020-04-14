Пекин, , 03:34 — REGNUM Китай ужесточил пограничный контроль с целью профилактики и сдерживания эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Лю Хайтао, большая часть стран, которые имеют границу с Китаем, имеют подтвержденные случаи заражения новым коронавирусом на своей территории.

По мере того, как ситуация накаляется, Китай встает перед растущим риском увеличения числа «импортных» случаев заражения инфекцией, то есть привнесения инфекции из-за границы.

Помимо сухопутных пунктов пропуска и переходов на протяженной сухопутной границе Китая с другими странами, существует также большое количество горных перевалов и коротких путей, паромных переправ и небольших тропинок, которые тяжелее контролировать.