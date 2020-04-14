Хабаровск, , 03:41 — REGNUM На вечер 13 апреля в Хабаровском крае выявлено 54 случая заболевания COVID-19, из них семь пациентов выздоровели, двое скончались от тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний, 45 — продолжают лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Под подозрением ещё 42 человека — в Николаевском, Ульчском, Бикинском и Хабаровском районах, которые были в контактах с заболевшими COVID-19.

«В изоляторе — 9 человек из числа близких контактов с заболевшими, ещё 100 человек находятся в обсерваторе. Всего под медицинским наблюдением — 2,3 тыс. человек, в том числе прибывших из-за границы», — сказали в краевом минздраве .

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.