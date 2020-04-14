Ланьчжоу, Китай, , 03:25 — REGNUM В столице провинции Ганьсу городе Ланьчжу вновь введены ограничения автомобильного трафика в связи с появлением автомобильных пробок на дорогах после сдерживания эпидемии нового коронавируса, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Ограничительные меря затронуть пятую часть частных автомобилей, которые не должны будут появляться на дорогах города на время выходных. Кто подпадает под ограничения определяется автомобильными номерами.

По мере того, как постепенно возобновляется работа школ и предприятий, власти города решили возобновить действие ограничительных правил на передвижение транспорта с целью борьбы с пробками и грязным воздухом в городе.

Полицейские, пожарные, а также автомобили скорой помощи наряду с электромобилями не подпадают под действие ограничительных мер. Отметим, что ограничения временно были сняты на 74 дня в связи с эпидемией нового коронавируса в стране.