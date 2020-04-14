Пекин, , 03:18 — REGNUM Китай выпустил руководство по улучшению механизма сборов за очистку отходов в рамках продвижения «зеленого развития» в рамках Экономического пояса реки Янцзы, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Данный шаг призван стать ценовым рычагом улучшения профилактики и контроля загрязнения реки Янцзы, говорится в руководстве, которое было совместно выпущено Национальной комиссией развития и реформы с еще четырьмя ведомствами.

Местные власти должны провести расследование на предмет качества очистки отходов с целью улучшениям механизма сбора оплаты за их очистку. Очень многое еще должно быть сделано для того, чтобы снизить бремя за очистку воды и найти новые способы повышения эффективности процесса, отметили в комиссии.