Лиссабон, , 03:11 — REGNUM Власти Португалии продлили закрытие сухопутной границы с Испании до 15 мая из-за неблагополучной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Lusa.

«В координации с правительством Испании мы одобрили продление еще на один месяц, до 15 мая», — цитирует агентство главу португальского МВД Эдуарду Кабрита.

Отмечается, что ограничения не затронут движение грузовых автомобилей, которые могут въехать в страну через один из девяти контрольно-пропускных пунктов. Также разрешено будет пересекать границу тем, кому это необходимо по работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Испания продлила запрет на сухопутный въезд в страну из Португалии и Франции до 26 апреля. При этом в МВД Испании не исключили, что в случае необходимости запрет будет продлен и далее.

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