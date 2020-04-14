Пекин, , 03:01 — REGNUM Около 70% всех случаев COVID-19, выявленных у приезжих из-за рубежа, выявляются во время карантина, передает 13 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ван Бинь во время пресс-конференции в Пекине, некоторые случаи выявляются и в день приезда в Китай, однако большая часть — во время 14-дневного пребывания на карантине.

На материковой части Китая за 12 апреля было выявлено 98 новых «импортных» случаев заболевания COVID-19, в связи с чем общее число таких случаев в Поднебесной достигло 1378.