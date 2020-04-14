Куньмин, Китай, 14 апреля 2020, 02:57 — REGNUM Полиция задержала в провинции Юньнань на юго-западе Китая троих подозреваемых в торговле наркотиками, изъяв у них 14,98 кг метамфетамина, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.
После того, как пограничная полиция города Цзинхун Сишуаньбаньна-Дайского автономного округа провинции получила наводку, была немедленно собрана рабочая группа для расследования данного дела.
Уже 3 апреля полиция схватила троих подозреваемых в Цзиньхуне в момент, когда те занимались перевозкой наркотиков. У них также было изъято два транспортных средств. Расследование продолжается.