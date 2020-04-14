Нанкин, Китай, , 02:53 — REGNUM В столице провинции Цзянсу на востоке Китая городе Нанкине началось усовершенствование парковочных мест с использованием электронных паркоматов с целью улучшения эффективности, сообщает 13 апреля агентство Синьуха.

Как сообщили в компании Nanjing Urban Construction Investment Holding Group, она работает в сотрудничестве с Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology Co., Ltd, которая специализируется на электропаркоматах, над превращением Нанкина в город с образцовыми парковками.

Парковочные места на железнодорожном вокзале города были обновлены первыми. Их оснастили электронными системами сбора оплаты за парковку. Для оплаты достаточно поднести к сканеру QR-коды, что значительно уменьшает заторы на въезде.

В Нанкине насчитывается более 6000 парковок и по меньшей мере 2000 из них планируется превратить в «умные» с использованием электронных систем сбора оплаты, уже до конца 2020 года.