Суйфэньхэ, , 02:46 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР направила команду экспертов в город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией для оказания поддержки в борьбе с COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

В Число экспертов вошли специалисты в области контроля за инфекционными заболеваниями, интенсивной терапии и респираторным заболеваниям, а также профессионалы в области общественного здоровья, экстренного реагирования и лабораторного тестирования, сообщил пресс-секретарь комиссии Ми Фэн.

Эксперты будут в сотрудничестве с местными органами власти лечить пациентов и заниматься профилактикой распространения эпидемии нового коронавируса в регионе, где в последнее время учащаются новые случаи заражения, привнесенные в регион из-за рубежа.