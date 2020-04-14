Лима, , 02:36 — REGNUM Не менее 2265 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Перу за прошедшие сутки, заявил президент страны Мартин Вискарра в официальном обращении.

По его словам, рост количества выявленных случаев связан с увеличением количества проведенных тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2. Вискарра отметил, что в первые три недели пандемии было сделано более 20 тысяч тестов, а за последнюю неделю — около 60 тысяч.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Перу, по последним данным, составляет 9784. При этом Вискарра отметил, что ограничительные меры и комендантский час в стране будут действовать до 26 апреля.

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