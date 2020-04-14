Каир, , 02:29 — REGNUM Новых 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Египте за прошедшие сутки, согласно данным египетского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории Египта составляет 2190 человек. Также за 13 апреля в стране от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 умерли пять человек. Всего с начала пандемии в Египте скончались 164 человека.

В египетском минздраве отметили, что от инфекции излечился 41 пациент. Также отмечается, что все госпитализированные пациенты с COVID-19 получают необходимое лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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