Москва, , 02:19 — REGNUM Ещё 24 стационара в Москве будут перепрофилированы для приёма пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в ближайшие 10 дней, сообщили 14 апреля в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть больниц, которые будут перепрофилированы, оказывала узкоспециализированную помощь. В ближайшие дни отделения и специалисты из них будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей Москвы. В оперштабе подчеркнули, что эта вынужденная мера — временная.

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