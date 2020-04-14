Вашингтон, , 02:01 — REGNUM «Плоским» назвал уровень новых заболеваний COVID-19, регистрируемых на территории США, американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 13 апреля.

Он отметил, что такая ситуация, когда число новых случаев не увеличивается, наблюдается уже больше двух дней, начиная с выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 13 апреля, в США зарегистрировано более 23 тысяч летальных случаев от осложнений заболевания COVID-19.

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