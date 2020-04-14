Лондон, , 01:45 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить о продлении режима самоизоляции в стране до 7 мая, сообщает газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, Рааб, временно замещающий британского премьер-министра Бориса Джонсона, не ожидает каких-либо шагов от правительства по отмене режима самоизоляции, пока ситуация с коронавирусной инфекцией в Соединенном Королевстве не стабилизуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-служба главы британского правительства сообщила, что Борис Джонсон вылечился от COVID-19 и в скором времени приступит к работе. Тем не менее, к 13 апреля в Великобритании от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в больницах скончались 11 329 человек с начала пандемии.

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