Киншаса, , 01:24 — REGNUM Третий случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола выявлен в Демократической Республике Конго, 13 апреля сообщает агентство Reuters.

Ранее власти планировали объявить 13 апреля о полной победе над Эболой в Конго, но 10 апреля был зафиксирован новый случай, которые не отмечались с 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в ДР Конго от заболевания лихорадкой Эбола скончался ребенок 11 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДР Конго младенец умер после заражения Эболой