Москва, 14 апреля 2020, 01:02 — REGNUM 13 новых летальных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Москве, 13 апреля сообщает московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.
Большая часть пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. У пяти больных был сахарный диабет.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что в Москве за сутки было зарегистрировано 1355 новых случаев инфицирования новым коронавирусом.
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