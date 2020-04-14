Токио, , 00:56 — REGNUM Режиссёр Райан Джонсон объяснил, почему поклонники никогда не увидят фильмы ужасов в его списке картин. Об этом 13 апреля сообщил портал Digital Spy.

Кинематографист рассказал, что он вырос в религиозной семье и родители не позволили ему в детстве увидеть многие интересные фильмы. Это, отчасти, является причиной, по которой у него нет интереса к созданию хорроров.

«Этот не тот жанр, для которого у меня есть эмоциональная основа. Это не то, что по какой-то причине привлекает меня», — сказал Джонсон.

Стоит отметить, что Райан Джонсон ранее выступил в качестве режиссёра картин разных жанров. Например, он снял триллер «Кирпич», криминальную комедию «Братья Блум», научную фантастику «Петля времени», восьмую часть космической саги «Звёздные войны: Последние джедаи» и детектив «Достать ножи». Он также был режиссёром некоторых эпизодов сериала «Во все тяжкие».

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