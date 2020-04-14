Сингапур, , 00:52 — REGNUM Новых 386 случаев заболевания COVID-19 выявили в Сингапуре за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Отмечается, что среди новых случаев 280 были связаны с уже известными очагами заболевания, еще 12 — контактировавшие с больными. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 2918.

Также за 13 апреля в Сингапуре выздоровели 26 пациентов и были выписаны из медучреждений. Всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 586 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 апреля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сингапуре превысило 2 тыс. и достигло 2108. Тогда за сутки было выявлено 198 случаев заболевания COVID-19.

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