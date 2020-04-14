Москва, , 00:51 — REGNUM Увеличение числа обращений к психиатрам на 30−40% с начала распространения коронавируса в России фиксируют российские специалисты. Об этом 14 апреля пишут «Известия».

"На 30−40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом», — прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, под «коронапсихозом» понимается реактивное состояние, паника, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации. Шмилович отметил, что большинство обратившихся к психиатрам озабочены потерей работы и платежных способностей. При этом за последнее время значительно выросла доля мужчин, которые звонят на горячие линии — теперь их больше, чем женщин.

Ранее доктор психологических наук, заведующая кафедрой психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Алла Спиваковская сообщала, что пандемия, объявленная в связи с распространением коронавируса, может быть использована людьми как пробуждающее переживание.

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