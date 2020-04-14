Монровия, , 00:46 — REGNUM Новых восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Либерии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба либерийского национального института здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 59. Также с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Либерии скончались шесть человек.

Отмечается, что в настоящее время либерийские власти отслеживают около 500 людей, которые, вероятно, контактировали с больными.