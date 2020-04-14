Бужумбура, , 00:41 — REGNUM Первый летальный случай от осложнений при заболевании COVID-19 зафиксирован в Бурунди, 13 апреля сообщает министерство здравоохранения государства на странице в Twitter.

При этом в республике подтверждено пять случаев инфицирования новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бурунди объяснили медленные темпы распространения нового коронавируса тем, что страна находится под «Божьей защитой»

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