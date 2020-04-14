Рига, , 00:39 — REGNUM В 2019 году Полиция безопасности Латвии (VDD) возбудила 22 уголовных процесса самостоятельно и переняла в своё ведение ещё четыре процесса возбуждённые другими учреждениями, пишет портал tvnet.lv.

Как и в прошлом, большинство процессов было возбуждено по информации или заявлениям полученным от физических или юридических лиц. В 32 случаях VDD в возбуждении уголовных дел отказала. В прокуратуру и для медицинского освидетельствования с целью определения меры последующего возможного наказания отправлено 15 дел. Начато уголовное преследование в отношении 20 лиц, шесть из которых в момент совершения преступления занимали государственные должности. Среди уголовных дел переданных VDD в прокуратуру дела за участие в вооружённом конфликте на Украине, подготовку террористических актов, отрицание и оправдание преступлений СССР в отношении Латвии и её жителей, разглашение государственной тайны.