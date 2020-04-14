Абу-Даби, , 00:12 — REGNUM Рекордное число заражений коронавирусом за сутки выявлено в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ в Twitter ведомства.

За последние сутки было подтверждено 398 случаев заражения SARS-CoV-2, все пациенты находятся под наблюдение медиков. Новые случаи заражения коронавирусом были установлены в результате расширенного проведения лабораторных исследований среди тех, кто входил в контактную группу заразившихся ранее.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране составило 4521 человек. Выздоровели 852 человека, общее количество случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19 составило 25. За последние сутки скончались три пациента с выявленным заражением коронавирусом.

Пресс-служба минздрава и профилактики ОАЭ сообщила, что в Эмиратах продолжится проведение обследования на коронавирус среди разных слоёв населения, чтобы оперативно выявить и госпитализировать заразившихся инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обсуждении главами МИД Китая и ОАЭ вопроса полного стратегического взаимодействия стран с целью противостояния негативным последствиям распространения коронавируса.

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