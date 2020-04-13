Мурманск, , 23:59 — REGNUM В Мурманской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло до 131. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За сутки подтвердились три положительных теста, взятых у пациентов в Кольском районе. Напомним, именно в этом районе было выявлено массовое заражение работников крупной стройки и введен режим ЧС. Теперь здесь официально подтвержден 81 случай. На втором месте — Кировско-Апатитская агломерация (27 случаев), на третьем — Мурманск (8).

10 мурманских пациентов, у которых была подтверждена опасная инфекция, уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась. 121 человек находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России разворачивает аэромобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.