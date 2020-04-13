Москва, , 23:58 — REGNUM Некоторые вестибюли 20 станций Московского метрополитена будет временно закрыты с 14 апреля в связи со снижением пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Московский метрополитен временно закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций — там, где поток пассажиров снизился в разы», — говорится в сообщении.

Речь идёт, в частности, о станциях «Черкизовская» и «Румянцево» Сокольнической линии, станциях «Пионерская», «Выставочная», «Кунцевская», «Международная», «ФилЁёвский парк» И «Багратионовская» Филёвской линии, станциях «Озерная», «Боровское шоссе», «Говорово», «Мичуринский проспект» и «Рассказовка» Солнцевской линии.

Также некоторые из вестибюлей будут закрыты на станциях «ЦСКА» и «Савёловская» Большой кольцевой линии, станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии, станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии, станции «Косино» Некрасовской линии, станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии и станции «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день через вестибюли некоторых из этих станций проходит в среднем порядка 15 человек в час.

Уточняется, что сами станции продолжат функционировать в обычном режиме, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.