Сыктывкар, , 23:56 — REGNUM Приобретение ещё 100 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) запланировало правительство Коми. Об этом 13 апреля сообщил врио главы региона Владимир Уйба на официальной странице республики «ВКонтакте».

Правительство планирует приобрести нужное медицинское оборудование при финансовой помощи крупных промышленных компаний, работающих в регионе. Как пояснил Уйба, в настоящее время все имеющиеся в наличии аппараты ИВЛ работают, заказано ещё 70, но власти региона готовятся к худшему сценарию эпидемиологической ситуации в Коми.

Врио главы региона уточнил, что для приобретения аппаратов ИВЛ он в ближайшее время встретится с представителями крупного бизнеса, чтобы привлечь их финансирование.

Кроме того, в регионе продолжается обучение врачей и медсестёр для работы в составе реанимационных бригад на дополнительных койко-местах. Параллельно идёт наращивание новых койко-мест в соответствии с математически рассчитанной моделью наихудшего развития событий по заболеваемости в регионе.

В настоящее время в Коми насчитывается 208 выявленных случаев заражения коронавирусом, из них случаев летального исхода три, случаев выздоровления один.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах правительства Коми закупить 70 аппаратов ИВЛ в больницы республики.

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