Вологда, 13 апреля 2020, 23:42 — REGNUM В Вологодской области из-за ухудшения обстановки по коронавирусу усилили контроль на границе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
Подписчики губернатора сообщили, что готовы и к боле жестким мерам.
«Пока границы не закроем так и будем заражаться»,
«Закройте город, чтоб никто не въезжал. Иначе это будет длиться бесконечно»,
«Закройте границы области, почему поезда до сих пор из Москвы и Питера приезжают?»
— написали они под его постом.
По данным на 13 апреля, в Вологодской области зарегистрировано 43 случая заражения новым коронавирусом: 36 — в Череповце, 7 — в Вологде.