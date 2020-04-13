Вологда, , 23:42 — REGNUM В Вологодской области из-за ухудшения обстановки по коронавирусу усилили контроль на границе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

«Заболевших все больше. Вирус уже дошел до районов. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы в Шекснинском, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, Вологодском районах. Все они привозные, — заявил глава региона. — Значит те, кто приезжает в Вологодскую область, будут проходить усиленный контроль. Во-первых, все они будут внесены в базу, которую мы будем проверять. Во-вторых, в обязательном порядке пройдут проверку на коронавирус и будут соблюдать карантинный режим».

Подписчики губернатора сообщили, что готовы и к боле жестким мерам.

«Пока границы не закроем так и будем заражаться»,

«Закройте город, чтоб никто не въезжал. Иначе это будет длиться бесконечно»,

«Закройте границы области, почему поезда до сих пор из Москвы и Питера приезжают?»

— написали они под его постом.

По данным на 13 апреля, в Вологодской области зарегистрировано 43 случая заражения новым коронавирусом: 36 — в Череповце, 7 — в Вологде.