Москва, , 23:36 — REGNUM Более 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеют симптомов заболевания. Об этом 13 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина.

«В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — это острые респираторные вирусные заболевания и почти 41% — это люди, у которых клиники нет», — сказала она.

Попова обратила внимание, что доля пациентов с коронавирусом, не имеющих симптомов, значительно возросла в последние недели — в начале апреля таковых было 12−15%.

Как пояснила глава Роспотребнадзора, данный показатель является следствием «большой работы по контролю каждого заболевшего и выявлению его контактов».

«Из этих контактных, из того что мы видим уже на протяжении месяца, в пневмонии потом превращаются не больше 5%, часть из них совсем не заболевают», — отметила Попова.

Напомним, на территории России подтверждено уже 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, в том числе 2558 случаев — за последние сутки. Скончались 148 пациентов, 1470 человек выздоровело.