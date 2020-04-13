Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Более 23 тысяч человек погибло от последствий заболевания COVID-19 в США. Об этом 13 апреля следует из данных мониторинга университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации университета, в США по состоянию на 22:00 мск зарегистрировано 572 169 выявленных случаев заражения коронавирусом, из них скончались 23 070 человек. По обоим показателям США занимают лидирующую позицию в мире, несмотря на снижение показателя по количеству случаев летального исхода в течение трёх последних суток.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом выявлено в американском штате Нью-Йорк, который остаётся основным очагом эпидемии в стране. Здесь от последствий заболевания COVID-19 погибло более десяти тысяч человек.

Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции составило на сегодняшний день 42 422 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке властями американского штата Нью-Йорк к открытию города Нью-Йорка после эпидемии коронавируса.

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