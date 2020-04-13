Женева, Швейцария, , 23:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными о том, что противотуберкулёзная вакцина Бацилла Кальмета — Герена (БЦЖ) может понизить риск заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе организации.

Отмечается, что на данный момент проводится сразу два клинических испытания для изучения действия этой вакцины, и ВОЗ оценит их результаты, когда они будут получены.

На текущий момент организация не получала убедительных данных о том, что прививка БЦЖ защищает людей от инфицирования коронавирусом, и в отсутствие таких доказательств не рекомендует применять её в этих целях, говорится в сообщении.

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