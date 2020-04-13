Париж, , 23:15 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый в связи с эпидемией коронавируса, был продлён до мая властями Франции. Об этом 13 апреля сообщил президент страны Эмманюэль Макрон во время обращения к нации, которое транслировалось по центральным телеканалам Франции.

Макрон отметил, что в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы остаются заполненными пациентами с выявленным коронавирусом. Поэтому, пояснил президент Франции, нужно продолжать следовать введённым правилам и продлить режим самоизоляции до 11 мая.

Глава государства отметил, что ограничительные мероприятия являются обязательным условием для остановки эпидемии в стране, а правила режима изменять не планируется. Все учебные заведения, в том числе школы и детские сады, постепенно начнут свою работу с 11 мая, но вузы останутся закрытыми до лета.

Президент Франции дал высокую оценку труду медиков, пожарных, полиции и многих других профессий, находящихся на передовой в связи с эпидемией коронавируса, и заявил, что благодаря общим усилиям темпы заболеваемости в стране удалось снизить.

По данным на сегодняшний день во Франции количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет более 133 тысяч человек, число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло почти 15 тысяч.

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