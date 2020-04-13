Аддис-Абеба, , 23:14 — REGNUM Нашествие саранчи в Эфиопии ставит под угрозу жизни людей, поскольку им грозит голод из-за потери урожая, сообщает 13 апреля Agence France-Presse.

Соответствующее заявление сделала представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Эфиопии Фатума Сеид.

Представитель ООН заявила, что жителям Эфиопии грозит опасность. К настоящему моменту саранчой в стране уничтожены 200 тысяч гектар посевов зерна. Ситуацию усугубляет пандемия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по Восточной Африке Сирил Ферран 8 апреля заявил, что борьбе с саранчой препятствуют ограничения полётов, введённые на фоне пандемии.

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