Аддис-Абеба, 13 апреля 2020, 23:01 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекцией в странах Африки за сутки увеличилось на 1894, до 14 744, 13 апреля сообщает агентство Anadolu.
По информации Африканских центров контроля за заболеваниями (Africa CDC), также за 24 часа на континенте погибли 104 носителя коронавирусной инфекции.
Общее число погибших от COVID-19 в странах Африки составило 793 человека. Вирус обнаружен в 52 странах континента.
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