Москва, , 22:59 — REGNUM В отношении жителей Москвы за два дня составлено около пяти тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Жители Москвы пока ещё демонстрируют «недостаточный уровень дисциплины», сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть оперативной статистика МВД, которую нам представили сегодня: за выходные дни 11 и 12 апреля было составлено порядка 5 тысяч протоколов в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — сообщил Данчиков.

Как передавало ИА REGNUM, режим самоизоляции для всех граждан действует в Москве с 29 марта по указу мэра Сергея Собянина. С 15 апреля в столичном регионе также вводится режим пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.