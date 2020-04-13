Курск, , 22:52 — REGNUM У трёх работников Курской АЭС выявлен условно положительный тест на коронавирус, сообщила телекомпания «Такт».

Симптомов заболевания у них нет. Контактировавших с этими сотрудниками коллег и членов их семей тоже проверяют на наличие коронавируса. Станция продолжает работу в нормальном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Курской области лабораторно было подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области умерли две женщины с COVID-19