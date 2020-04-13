Санто-Доминго, , 22:51 — REGNUM Решение продлить действие режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняли власти Доминиканской Республики. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба президента страны Данило Медины.

Режим ЧП будет продлён на 17 дней, начиная с 14 апреля. В общей сложности, ограничения будут действовать до мая. В рамках режима ЧП на территории страны был введён комендантский час, который действует для всех граждан, кроме медработников, людей, которым требуется медицинская помощь, службы безопасности, СМИ и электриков.

В настоящее время в Доминикане зафиксировано 3 167 выявленных случаев заражения коронавирусом, из них погибли 177 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Доминикане комендантского часа в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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