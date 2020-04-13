Москва, , 22:47 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусом в больнице в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Речь идет о появившейся в СМИ информации о массовом заражении коронавирусом в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова». В связи с этой информацией прокуратура Башкирии начала проверку. Генпрокуратура тщательно проконтролирует ход этой проверки.

Напомним, что ранее стало известно о подтверждении заражения коронавирусом 52 пациентов республиканской больницы в Уфе. Прокуратура Башкирии даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и принятию необходимых мер со стороны должностных лиц контролирующих органов и регионального минздрава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что рост числа зараженных коронавирусом в ряде регионов прямо вызван разгильдяйством.