Иерусалим, , 22:43 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 11 586, сообщили 13 апреля в израильском минздраве.

Количество летальных исходов COVID-19 достигло в стране 116, число излечившихся — 1855.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле заявили, что карантинные меры было бы правильно отменить, когда количество выявленных в день случаев инфицирования коронавирусом будет не долее десяти.

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